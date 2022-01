Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Wilberg. Alleinunfall in der Kurve.

Lippe (ots)

Am Sonntagvormittag (02.01.2022) gegen 11 Uhr kam ein 60-jähriger Autofahrer von der Detmolder Straße ab. Der Detmolder war in Richtung Horn unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn rutschte und mit einem Leitpfosten kollidierte. Sein VW kippte dabei auf die Seite. Der Mann wurde leicht verletzt. Eine Blutprobe wurde genommen, da er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Seinen Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher. Der Sachschaden beträgt etwa 6100 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell