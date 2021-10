Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - mehrere PKW beschädigt

Edenkoben (ots)

Im Zeitraum vom 07.10.21 bis 20.10.21 wurden in der Spitalstraße in Edenkoben mehrere geparkte PKW mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06323 9550 oder per Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell