POL-KI: 211123.1 Lütjenburg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lütjenburg (ots)

Beamte und Beamtinnen der Polizeistation Lütjenburg suchen Zeuginnen und Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 202 in Höhe Klamp ereignet hat.

Gegen 14.30 Uhr befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand der 32-jährige Fahrer eines schwarzen Renault Clio die Bundesstraße 202 in Fahrtrichtung Lütjenburg. Vor ihm habe eine Bundeswehrkolonne die Bundesstraße befahren. Unmittelbar hinter der Kreuzung Seekrug habe der Fahrer bzw. die Fahrerin eines schwarzen Audi Kombi den 32-Jährigen überholt. In dem dortigen Kurvenbereich sei dem bzw. der Überholenden ein Fahrzeug entgegengekommen, sodass der Fahrer oder die Fahrerin versucht habe vor dem Renault Clio einzuscheren. Dabei sei es zu einer leichten Kollision der Fahrzeuge gekommen. Der Fahrer oder die Fahrerin des Audi habe die Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. An dem Renault entstand ein Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit den Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Lütjenburg unter der Telefonnummer 04381 906331 in Verbindung zu setzen.

Maike Saggau

