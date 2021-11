Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211122.1 Plön: Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen an Pkw

Plön (ots)

Am vergangen Sonntag erhielten die Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier Plön den Hinweis, dass es an mehreren Personenkraftwagen zu Sachbeschädigungen gekommen ist. Es wurden Scheiben eingeschlagen und Außenspiegel abgetreten.

Die abgestellten Fahrzeuge parkten am Fahrbahnrand der Tirpitzstraße, an der Buchenallee sowie in der Scheerstraße in Plön. Der Tatzeitraum beschränkt sich auf den 21.11.2021 von 0:15 Uhr bis um 08:00 Uhr.

Täterhinweise liegen nach jetzigen Ermittlungsstand nicht vor. Das Polizeirevier Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen sowie weitere Geschädigte sich mit dem Polizeirevier Plön unter der Telefonnummer 04522-5005142 in Verbindung zu setzen.

Stephanie Saß

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell