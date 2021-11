Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211101-3-pdnms Blinder Vogel aus Baum an der A7 gerettet

Rastplatz Bönningstedt ( BAB 7 ) (ots)

Am 31.10.2021 gegen 14.00 Uhr erreichte ein Hilferuf einer Tierretterin den Notruf bei der Einsatzleitstelle in Elmshorn. Die Frau hatte einen blinden Raben in ihrem Fahrzeug transportiert und wollte diesen nach Kiel verbringen.

An der Raststätte Bönningstedt auf der A7 hielt die Frau kurz an, um nach dem Raben im Käfig zu schauen. Als sie die Käfigtür öffnete, nutzte der blinde Rabe die Gelegenheit und flog aus dem Käfig in den nächsten Baum auf dem Rastplatz.

Da der Rabe blind war und jetzt in ca. 8 Meter Höhe hilflos im Baum saß, rief die Tierretterin die Polizei.

Da die Beamten des Polizeiautobahnreviers Neumünster nicht die nötigen Hilfsmittel zur Verfügung hatten, wurde über die Einsatzleitstelle die Freiwillige Feuerwehr Bönningstedt angefordert.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr kamen mit dem Leiterwagen und konnten den blinden Vogel aus dem Baum retten und der Tierretterin unverletzt wieder übergeben, so dass der Vogel seine Fahrt im gesicherten Käfig im Fahrzeug der Tierretterin nach Kiel fortsetzen konnte.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell