Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211029-1-pdnms Zeugen

Beteiligte nach Verkehrsunfall in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 28.10.2021 gegen 15.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Windebyer Weg / Rendsburger Straße in Eckernförde, bei dem ein 16 jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der 16 jährige junge Mann befuhr mit seinem Fahrrad den Zebrastreifen an der genannten Kreuzung und wurde auf dem Zebrastreifen von einem Mercedes A Klasse in Silber übersehen und angefahren.

Eine ältere Dame am Steuer stieg aus, erkundigte sich kurz nach dem Befinden des Fahrradfahrers und setzte dann ihre Fahrt fort, ohne ihre persönlichen Daten zu hinterlassen.

Der Radfahrer wurde leicht an der Hand verletzt, sein Fahrrad weist jetzt nach dem Unfall Schäden auf.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach der Fahrerin des silbernen Mercedes sowie auch nach Zeugen des Unfalls.

Diese melden sich bitte bei der Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell