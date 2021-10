Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211028-2-pdnms Zeugin nach versuchten Diebstahl in Fockbek gesucht

Fockbek ( Kreis Rendbsurg-Eckernförde ) (ots)

Am Mittwoch, den 27.10.2021, gegen 12.00 Uhr, kam es bei Lidl in der Rendsburger Straße in Fockbek zu einem versuchten Diebstahl.

Es war dabei versucht worden, Gegenstände aus einer Handtasche einer 82 jährigen Frau zu entwenden.

Hierbei wurden die beiden weiblichen Täterinnen von einer Zeugin beobachtet, bevor es zum Diebstahl kommen konnte, konnte diese Zeugin die 82 jährige Frau auf den Tatversuch aufmerksam machen.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach der aufmerksamen Zeugin.

Diese wird gebeten, sich bei der Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331-3322660 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell