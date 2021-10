Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Fahrraddiebe am Alten Postweg

Gescher (ots)

Die Geschädigte war nur kurz weg, als Unbekannte aus ihrer Garage in Gescher ein silberfarbenes Herrenfahrrad der Marke Giant entwendeten. Mutmaßlich zurück gelassen haben die Täter ein schwarzes Pedelec des Typs Gazelle Arroyo C7+ sowie eine Flasche Likör. Das Geschehen am Alten Postweg trug sich am Dienstag zwischen 17.50 und 18.05 Uhr zu. Auch bei einem weiteren Diebstahl am Alten Postweg blieb ein Fahrrad zurück. Anstelle eines weißen Mountainbikes stand nun ein schwarzes Bike an der Stelle. Zu dem ungewollten "Tausch" kam es zwischen 12.00 und 14.00 Uhr, ebenfalls am Dienstag. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus: (02561) 9260.

