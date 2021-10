Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211026-1-pdnms Festnahme nach versuchtem Automatenaufbruch in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 26.10.2021, gegen 03.10 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Anwohner in der Bismarckstraße in Rendsburg drei verdächtige Männer, die offenbar gerade versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Der Anwohner rief umgehend beim Polizeinotruf an. Als die erste Streifenwagenbesatzung kurze Zeit später den Einsatzort erreichte, liefen die Täter in Richtung Bastion davon.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten letztlich einen 32 und einen 50jährigen Tatbeteiligten im Nahbereich festnehmen.

Am Zigarettenautomaten befanden sich deutlich Hebelspuren, den Tätern war es jedoch noch nicht gelungen, den Automaten zu öffnen.

Die beiden festgenommenen Männer erwartet jetzt eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell