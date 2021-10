Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211028-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Altenholz gesucht

Altenholz ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am Montag, den 25.10.2021 gegen 19 Uhr, kam es in Altenholz am Kreisverkehr Am Buchholz / Altenholzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14 Jährigen Radfahrer und einem Autofahrer. Der vorfahrtsberechtigte Radfahrer befuhr den Radweg in Fahrtrichtung Famila.

Der Pkw-Fahrer kam aus der Straße Am Buchholz und übersah den Jungen. Er touchierte ihn zunächst am Vorderrad, wodurch der Junge auf die Motorhaube stürzte und dann zu Boden fiel.

Der Fahrer des PKW stieg aus und nahm kurz Kontakt zu dem Jungen auf, danach entfernte er sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Fahrer des PKW kann wie folgt beschrieben werden: - älterer Herr - weiße Haare - weißes Fahrzeug - Form eines Caddy (Kastenwagen)

Des Weiteren werden mögliche Zeugen gesucht, insbesondere die Frau, die sich vor Ort mit dem Jungen unterhalten hat.

Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Altenholz unter der Rufnummer 0431-22000100.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell