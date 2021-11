Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211101-2-pdnms Feuer in Mehrfamilienhaus in Rendsburg

Rendsburg (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Augustenburger Straße in Rendsburg kam es am 29.10.2021 gegen 22.45 Uhr zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Bereich der Küche einer Wohnung im 2. Obergeschoss zu einem Feuer.

Der 79-jährige Bewohner der brandbetroffenen Wohnung wurde durch den Brand schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Seine Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die anderen Hausbewohner wurden vorrübergehend während der Löscharbeiten evakuiert und blieben unverletzt.

Über die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nichts gesagt werden, bis auf die brandbetroffene Wohnung waren die anderen zehn Wohnungen im Haus auch weiterhin bewohnbar.

Sönke Petersen

