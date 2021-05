Polizei Hagen

POL-HA: Mann beleidigt Busfahrerin und spuckt ihr ins Gesicht

Hagen (ots)

Ein unbekannter Mann beleidigte am Donnerstag (13.05.2021) in Haspe eine Busfahrerin und spuckte ihr ins Gesicht. Die 56-Jährige befuhr gegen 13.00 Uhr mit dem Bus der Hagener Straßenbahn AG die Kölner Straße. Da ein im dortigen Bereich geparkter PKW die Durchfahrt des Busses behinderte, betätigte sie die Hupe. Daraufhin kam ein Mann aus einer nahegelegenen Bäckerei. Bei ihm handelte es sich offenbar um den Fahrer des schwarzen Mercedes. Der bislang Unbekannte forderte die Fahrerin des Busses dazu auf, die Tür zu öffnen. Als sie dies nicht tat, ging er um den Bus herum, stellte sich an das offene Fenster der Fahrerseite und spuckte hinein. Dabei traf er die 56-Jährige im Gesicht. Anschließend beleidigte er die Frau und fuhr daraufhin mit dem schwarzen Auto weg. Den Polizeibeamten gegenüber sagte die Hagenerin, dass der Mann zwischen 30 und 40 Jahren alt war, dunkle, kurze Haare hatte und eine Brille sowie einen schwarzen Trainingsanzug trug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

