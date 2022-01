Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fahndung nach Diebstahl.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (05.01.2022) beobachtete ein Zeuge einen Ladendieb im Toom-Baumarkt in der Detmolder Straße und sprach ihn daraufhin vor einem naheliegenden Getränkemarkt an. Der Tatverdächtige warf die Tasche mit dem Diebesgut - mehrere Elektrowerkzeuge - hin und flüchtete Richtung Innenstadt. Eine Frau und ein Mann schlossen sich an und liefen gemeinsam mit ihm davon. Die Polizei leitete umgehend eine Nahbereichsfahndung nach den drei Personen ein; festgestellt werden konnten sie jedoch nicht mehr. Es handelte sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann im Alter von etwa 18 bis 22 Jahren, der gebrochenes Deutsch sprach und als südosteuropäisch aussehend beschrieben wurde. Er trug eine braune Daunenjacke mit Fellkapuze. Mit ihm entkamen ein Mann und eine Frau im Alter von geschätzt 40 Jahren. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

