Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Veröffentlichung Messstellen/Technische Probleme auf der Website der Polizei Lippe.

Lippe (ots)

Seit Freitagmorgen gibt es technische Probleme auf der Website der Kreispolizeibehörde Lippe (https://lippe.polizei.nrw/). Zum Teil lassen sich Dokumente nicht öffnen. An einer Lösung wird gearbeitet. Wer dringend Dokumente benötigt, die sich nicht herunterladen lassen, wendet sich telefonisch oder per Email an die Polizei Lippe.

Das Problem betrifft auch die Messstellen für Geschwindigkeitsmessungen der Polizei. Aus diesem Grund veröffentlichen wir die Messstellen für die zweite Kalenderwoche heute per Pressemitteilung:

Mo. 10.01.2022 Lemgo, Herforder Straße

Di. 11.01.2022 Lage-Heiden, Hauptstraße

Mi. 12.01.2022 Kalletal-Hohenhausen, Rintelner Straße

Do. 13.01.2022 Detmold, Bielefelder Straße

Fr. 14.01.2022 Bad Salzuflen, Hauptstraße

Über die angekündigten Messstellen hinaus müssen Sie im gesamten Kreisgebiet mit Geschwindigkeitskontrollen an wechselnden Standorten durch den Einsatz von Lasermessgeräten rechnen. Durch aktuelle Einsatzlagen können sich Abweichungen ergeben. Der Kreis Lippe und die Stadt Detmold führen in eigener Zuständigkeit Geschwindigkeitsmessungen durch.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell