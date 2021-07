Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher treiben ihr Unwesen in Hildesheimer Gartenkolonie

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Einbrecher stiegen in der Nacht vom 05.07.2021 zum 06.07.2021 in mehrere Lauben in der Kleingartenkolonie "Gartenfreunde Galgenberg e.V." im Mönkemöllerweg ein.

Nach bisher vorliegenden Informationen wurden mindestens sechs Lauben aufgebrochen. Bisher konnten noch nicht alle betroffen Besitzer angetroffen bzw. informiert werden. Im Fokus der Täter standen insbesondere Verlängerungskabel, Kabeltrommeln sowie Elektrowerkzeuge. Ein Schaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit den Taten geben können, und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Die Polizei Hildesheim rät dazu, zumindest hochwertige Werkzeuge nach ihrem Einsatz nicht im Garten zu belassen, sondern diese nach Möglichkeit wieder mitzunehmen, auch wenn dies sicherlich umständlicher ist.

