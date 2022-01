Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Gartenhaus

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter an einem Gartenhaus in der Straße "In den Benten" im Ortsteil Pivitsheide das Vorhängeschloss auf und drangen in das massiv gemauerte Gebäude ein. Sie entwendeten diverse Elektrogeräte und flüchteten unerkannt vom Tatort, vermutlich durch angrenzende Gärten in Richtung Moorweg. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell