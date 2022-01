Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Versuchter Einbruch

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 22.45 Uhr versuchte ein derzeit unbekannter Täter, an einer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses liegenden Wohnung an der Florence-Nightingale-Straße eine Jalousie hochzuschieben, offenbar in der Absicht, sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Die Wohnungsinhaber wurden durch die Geräusche aufgeschreckt und schalteten das Licht in der Wohnung ein, woraufhin der Täter unverzüglich die Flucht ergriff. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell