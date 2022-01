Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 23.00 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Bösingfeld mit seinem Skoda die abschüssige Ahornstraße und geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. An der Einmündung zur Birkenstraße prallte er vor eine Grundstücksmauer. Nach der Kollision flüchtete er mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde der beschädigte Pkw in der Nähe des Unfallortes aufgefunden und der Fahrer ermittelt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht wurde eingeleitet.

