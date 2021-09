Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrerin kollidiert mit zwei parkenden Fahrzeugen - schwer verletzt

Bochum (ots)

Am Freitagabend (24.) ist eine Pkw-Fahrerin bei einem Unfall in Bochum-Wattenscheid schwer verletzt worden. Sie fuhr auf ein parkendes Fahrzeug auf und schob dieses auf ein weiteres Auto. Die Polizei ermittelt nun, ob Ablenkung zu dem Unfall geführt haben könnte.

Gegen 19.35 Uhr fuhr eine 20-jährige Hernerin die Ridderstraße in Richtung Wattenscheid-Mitte, als sie unvermittelt nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen fuhr. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Auto auf ein weiteres parkendes Fahrzeug geschoben. Die Hernerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats werden nun auch mit der Zielrichtung zu führen sein, ob die Hernerin sich eventuell während der Fahrt von ihrem Handy hat ablenken lassen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ridderstraße im Bereich der Unfallörtlichkeit gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Es entsandt geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.500 Euro.

