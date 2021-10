Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung in der St. Quiriacus und Auctor Kirche

Taben-Rodt (ots)

Zwischen Donnerstag, 30.09.2021 um 20:15 Uhr und Freitag, 01.10.2021 um 08:40 Uhr, kam es in der St. Quiriacus und Auctor Kirche in Taben-Rodt zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurden mehrere Kerzen zu Boden geworfen und der Kirchenboden zum Teil mit Kerzenwachs bedeckt. Durch die Polizeiinspektion Saarburg wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Tat- oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.

