Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erneuter Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B51

Trier (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 30.09.2021, ereignete sich gegen 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B51 zwischen Newel und Hohensonne, in Fahrtrichtung Trier. Hierbei mussten zwei Fahrzeuge verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit verringern. Das dahinter befindliche Fahrzeug fuhr ungebremst auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf und schob beide über mehrere hundert Meter vor sich her, bevor das unfallverursachende Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und im ca. 20 Meter entferntem Feld zum Stehen kam. Die beiden Insassen des verursachenden Fahrzeugs wurden schwer verletzt und ins angrenzende Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war für die Aufnahme des Unfalls, sowie für den Abtransport der Fahrzeuge zeitweise gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.

