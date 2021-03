Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falschfahrer auf der A 1 am AD Moseltal

Schweich (ots)

Am Mittwoch, den 10.03.2021, gegen 23.50 Uhr wurde der Autobahnpolizei Schweich von einem Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer gemeldet. Dieser kam dem Pkw-Fahrer auf der A 1, der in Richtung Saarbrücken unterwegs war und gerade das Autodreieck Moseltal passiert hatte, in falscher Fahrtrichtung entgegen. Der Falschfahrer, bei dem es sich um einem dunklen Pkw mit ausländischem Kennzeichen handeln soll, fuhr an der Mittelleitplanke mit mäßiger Geschwindigkeit in falscher Fahrtrichtung. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Die Autobahnpolizei Schweich sucht nun Zeugen, die den Falschfahrer ebenfalls gesehen haben oder von diesem gefährdet wurden. Bitte bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter Tel. 06502-91650 oder oder pastschweich@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell