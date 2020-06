Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Nach Körperverletzung Widerstand geleistet und Polizeibeamte angegriffen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Nachdem es am Sonntagmorgen kurz vor 3 Uhr in einer Bar im Quadrat D 3 zu einer Körperverletzung zwischen zwei 24 und 28 Jahre alten Frauen gekommen war, mussten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt einschreiten. Bei Durchführung der polizeilichen Maßnahmen leistete die 28-Jährige erheblichen Widerstand. Sie kratzte und beleidigte die Beamten, versuchte sie mehrfach zu treten und spuckte im Dienstwagen um sich. Diese Handlungen setzte sie auch unbeirrt fort, als sie in die Gewahrsamszelle des Reviers eingeliefert wurde. Durch einen Arzt wurde ihr schließlich eine Blutprobe entnommen. Ein Alkoholtest hatte zuvor gezeigt, dass die Dame fast 1,9 Promille hatte. Sie muss nun mit einer Strafanzeige wegen tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

