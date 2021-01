Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 19. Januar 2021, wurde um 16.00 Uhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer, der in Damme wohnt, auf der Lohner Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 19. Januar 2021, wurde um 18.00 Uhr ein 31-jährier Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden auf der Vördener Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 19. Januar 2021, kam es gegen 17.06 Uhr auf der Petersburger Straße im Bereich der Einmündung zur Stukenborger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Fahrradfahrer aus Vechta wollte von der Petersburger Straße nach links in die Stukenborger Straße abbiegen. Hier musste er verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein nachfolgender 41-jähriger Pkw-Fahrer, der in Vechta wohnt, zu spät und fuhrt auf den Fahrradfahrer auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

