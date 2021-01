Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Raub auf Tankstelle

Am Dienstag, 19. Januar 2021, kam es gegen 20.35 Uhr an einer Tankstelle an einem Kreiskverkehr an der Cloppenburger Straße zu einem schweren Raub. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum und bedrohte eine 53-jährige Angestellte mit einem Messer. Anschließend nahm er Tabakwaren an sich und flüchtete in Richtung Dorfpark/Ermke. Der Täter wird als etwa 170cm groß und Mitte 20 Jahre alt beschrieben. Er war dunkel bekleidet und trug dabei eine schwarze Mütze. Seine Jacke könnte am linken Ärmel ein weißes Emblem und an den Ärmelbündchen weiße Streifen haben. Außerdem soll er unter der Jacke möglicherweise einen dunkelblauen Kapuzenpulli getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Cloppenburg - Tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten

Am Dienstag, 19. Januar 2021, kam es gegen 15.30 Uhr im Bereich eines Supermarktes am Pingel-Anton zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten. Ein 23-jähriger Mann aus Emstek sollte wegen einer möglichen psychischen Erkrankung einer entsprechenden Klinik zugeführt werden. Er floh in Richtung des Supermarktes, wo er durch Polizeibeamte gestellt und in Gewahrsam genommen werden konnte. Während der Ingewahrsamnahme trat er nach den Polizisten und traf einen 23-jährigen Beamten leicht am Kopf. Er bleib weiterhin dienstfähig. Der Emsteker, bei dem ein Atemalkoholwert von 2,34 Promille gemessen wurde, konnte anschließend in eine Klinik verbracht werden.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 19. Januar 2021, wurde um 15.00 Uhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg in der Bisamstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 19. Januar 2021, kam es um 15.40 Uhr an der Kreuzung der Darreler Straße und der Bartmannsholter Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Barßel wollte von der Darreler Straße aus die Bartmannsholter Straße überqueren. Hierbei übersah sie einen 43-jährigen Pkw-Fahrer aus Essen (Oldbg.). Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Barßelerin leicht verletzt wurde. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 2000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 19. Januar 2021, kam es zwischen 13.00 und 16.00 Uhr an der Einmündung der Röseler Straße zur Straße Hohe Tannen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Abbiegen ein Zaunelement eines dortigen Grundstückes. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des 400 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, POK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell