Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Bei Sturz mit Fahrrad verletzt

Lippe (ots)

(LW) Eine 53-jährige Detmolderin befuhr am Samstagmorgen gegen 10.35 Uhr mit ihrem Pedelec die Hans-Hinrichs-Straße in Richtung Innenstadt. Bei dem Versuch, in die Palaistraße abzubiegen, verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich Verletzungen im Kopf- und Schulterbereich zu. Sie wurde mittels eines Rettungswagens dem Klinikum in Detmold zugeführt. Ein besonderer Dank gilt mehreren Ersthelfern, die sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vorbildlich um die Verletzte kümmerten!

