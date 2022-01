Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Motorroller brennt.

Lippe (ots)

Samstagabend (8. Januar 2022) brannte ein Motorroller auf einem Acker an einem Radweg zwischen der Paderborner Straße und dem Unteren Weg. Dieser Radweg bildet die Verlängerung "Am Rautenberg". Gegen 22:30 Uhr meldeten Zeugen das brennende Fahrzeug. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Unbekannte hatten den Roller zuvor auf den Acker geschoben und ihn in Brand gesetzt. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter 05231/6090 entgegen.

