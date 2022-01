Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruch in Tankstelle.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen am frühen Montagmorgen (10. Januar 2022) in die "JET-Tankstelle" in der Oerlinghauser Straße ein. Die Täter schlugen gegen 2:45 Uhr eine Scheibe des Verkaufsraumes ein und lösten dadurch die Alarmanlage aus. Ob sie vor ihrer Flucht vom Tatort Beute machen konnten, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell