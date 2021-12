Polizei Bochum

POL-BO: Vermisste 15-Jährige: Wo ist Jamila F.?

Witten, Hagen, Duisburg (ots)

Die Polizei sucht nach der vermissten Jamila F. aus Witten. Wer hat die Jugendliche gesehen?

Die 15-Jährige wohnt in einer Wittener Jugendeinrichtung. Zuletzt gesehen wurde sie am Donnerstag, 23. Dezember, an der Kapellenstraße in Hagen. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich weiterhin in Hagen oder in Duisburg aufhalten könnte.

Jamila F. hat braune Haare und blaue Augen. Zuletzt trug sie einen schwarzen Minirock, eine schwarze Strumpfhose, eine schwarze Lederjacke, eine schwarze Mütze und eine rote Tasche.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit: -4441) sowie jeder anderen Polizeidienststelle um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell