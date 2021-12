Polizei Bochum

POL-BO: Raub in Witten: Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen

Witten (ots)

Nach einem Raub im Wareneingang eines Wittener Möbelhauses fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Täter. Zwei Mitarbeiter wurden verletzt, die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat der Täter am Donnerstag, 23. Dezember, gegen 8 Uhr den Wareneingang des Möbelhauses an der Brauckstraße 31. Mit einem unbekannten Gegenstand schlug er unvermittelt einen Mitarbeiter des Möbelhauses (51, aus Witten), entwendete Geld aus der Kasse und versuchte, zu flüchten. Als sich ihm ein weiterer Mitarbeiter (38, aus Hattingen) in den Weg stellte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Täter Reizgas einsetzte.

Der Unbekannte flüchtete in Richtung Salinger Feld. Ob er im Besitz seiner Beute blieb, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei leitete sofort intensive Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch zunächst ohne Ergebnis verliefen.

Die beiden Mitarbeiter des Möbelhauses wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank und ca. 65 - 70 Kilo schwer. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine grau-schwarze Arbeitshose.

Im Fokus der kriminalpolizeilichen Ermittlungen steht auch eine große, dunkle Mercedes-Limousine mit Mainzer Kennzeichen (MZ), die in der Nähe des Möbelhauses abgestellt war und sich kurz nach der Tat mit hoher Geschwindigkeit entfernt hat.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell