Polizei Bochum

POL-BO: Räuberischer Diebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Bochum, Essen (ots)

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Bochumer Polizei das Foto eines Mannes, der dringend verdächtigt wird, einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Die Ermittler fragen: Wer kennt diesen Mann?

Im landesweiten Fahndungsportal der Polizei finden Sie ein Foto des Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bochum-raeuberischer-diebstahl

Der Fall hatte sich am 22. Juli 2021 (Donnerstag) in dem Discounter an der Lyrenstraße 9 in Bochum-Wattenscheid ereignet. Der Unbekannte hatte zunächst T-Shirts, Boxershirts und Parfum in seinen Rucksack gesteckt und dann den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen. Als ihn der Ladendetektiv (57, aus Essen) darauf ansprach, kratzte er diesen am Hals, stieß ihn zu Boden und flüchtete.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet unter der Telefonnummer 02327 963 - 8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell