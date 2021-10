Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Werkzeuge

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich übers Wochenende sind Einbrecher "Im Haderwald" in eine Werkstatt eingedrungen. Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter ein beschädigtes Fenster fest, das offen stand. Weitere Überprüfungen in den Firmenräumen ergaben, dass unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, in die Räume eingestiegen sein müssen. Es fehlen mehrere Werkzeuge sowie eine Poliermaschine. Die genaue Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

