POL-BI: VW Lupo fährt Fußgängerin über den Fuß - Fahrer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte-

Ein PKW-Fahrer fuhr am Donnerstag, 02.09.2021, in einem Parkhaus einer Fußgängerin über den Fuß. Erst später stellte die Frau Verletzungen fest.

Eine 21-jährige Bielefelderin ging gegen 16:00 Uhr im Parkhaus an der Hermannstraße zu ihrem PKW. Sie gab gegenüber von Polizisten an, dass sie sich in Höhe der Auffahrt von Ebene 0 zu Ebene 1 befand, als ihr ein weißer VW Lupo mit Gütersloher Stadtkennung über den Fuß gefahren sei. Nachdem sie die Frage des Fahrers, ob sie verletzt sei, verneint hatte, trennte man sich einvernehmlich.

Erst später verspürte die Bielefelderin Schmerzen im linken Fuß und benachrichtigte die Polizei.

Bei dem Fahrer des weißen VW soll es sich um einen circa 45 Jahre alten Mann handeln.

Der Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

