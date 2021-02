Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Rucksackdieb schnell gefasst

Rasch kamen Beamte des Bundespolizeireviers Gießen gestern Morgen (14.2.) einem Rucksackdieb auf die Spur. Opfer war eine 29-Jährige aus Delbrück (Kreis Paderborn in NRW). Die Frau war im Zug von Frankfurt am Main in Richtung Kassel unterwegs.

Im Schlaf bestohlen

Wie die Auswertung der Videoüberwachung zeigte, griff ein zunächst noch Unbekannter beim Halt im Bahnhof Gießen zu und entwendete den Rucksack der Frau. Danach verließ der Dieb die Bahn. Die 29-Jährige setzte ihre Reise ebenfalls fort und erstattete später Strafanzeige bei der Bundespolizei in Kassel.

Der Tatverdächtige, ein 32-jähriger Marokkaner, konnte kurz darauf im Bahnhof Gießen gestellt und kontrolliert werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich tatsächlich um den Rucksack der Frau aus Nordrhein-Westfalen.

Die Beamten stellten das Gepäckstück, samt Inhalt, sicher und gaben es später der Bestohlenen zurück. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 32-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

