Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Garage einer Sportanlage gesucht

Hagen-Boele (ots)

Auf einer Sportanlage in der Straße Am Bügel drangen Unbekannte zwischen Samstagabend (27.11.2021) und Dienstagnachmittag (30.11.2021) in eine auf dem Gelände befindliche Garage ein. Sie brachen mehrere gesicherte Spinde auf und entwendeten Trainingsutensilien. Ein 51-Jähriger zeigte den Einbruch bei der Polizei an. Er konnte jedoch keine Hinweise auf Täter gaben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell