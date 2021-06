Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Taschendiebinnen am Hbf. Freiburg

Freiburg (ots)

Am Wochenende kam es am Hauptbahnhof Freiburg zu einem Diebstahl und einem versuchten Diebstahl, für den vermutlich dieselben Taschendiebinnen verantwortlich sind. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten die Frauen am Hbf. Karlsruhe vorläufig festgenommen werden.

Am Samstagmittag [05. Juni 2021] informierte ein Mann eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg über einen versuchten Diebstahl, bei dem zwei weibliche Personen versucht hätten eine ältere Frau zu bestehlen. Die beiden Frauen hätten der Frau mit ihrem Gepäck geholfen und dabei den Geldbeutel aus deren Bauchtasche entnommen. Allerdings wäre dieser dabei zu Boden gefallen, sodass ihn die Geschädigte wieder an sich nehmen konnte. Der Zeuge hätte die drei Frauen nach dieser Beobachtung angesprochen. Die Geschädigte wünschte jedoch keine Polizei, da sie weiterreisen wollte. Der Zeuge konnte der Streife eine Personenbeschreibung der beiden Tatverdächtigen mitteilen. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos. Später meldete sich der Zeuge erneut bei der Bundespolizei und teilte mit, die beiden Frauen im Fernzug nach Karlsruhe wiedererkannt zu haben. Durch diesen Hinweis konnten die beiden 20 und 22 Jahre alten Frauen am Hauptbahnhof Karlsruhe durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen werden. Aufgrund fehlender Haftgründe mussten die bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen nach der Feststellung ihrer Identität wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Am Sonntagnachmittag [06. Juni 2021] meldete ein 79-Jähriger den Diebstahl seines Geldbeutels bei der Bundespolizei. Durch zwei Frauen wäre ihm zuvor am Hauptbahnhof Freiburg Hilfe mit seinem Reisegepäck angeboten und er ein Stück durch sie begleitet worden. Kurze Zeit später bemerkte er das Fehlen seines Geldbeutels. Anhand der bisherigen Erkenntnisse dürfte es sich bei den beiden Frauen um dieselben Tatverdächtigen handeln.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und warnt in diesem Zusammenhang vor Taschendiebinnen und -dieben, die ihre Tatgelegenheit im Bahnhof oder in Zügen suchen. Die Personen gehen meist in Teams vor. Dabei nutzen sie häufig Tricks oder eine vorhandene bzw. selbst verursachte Ablenkung. Der wichtigste Schutz ist daher die Aufmerksamkeit.

Weitere nützliche Informationen zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt es auf der der Homepage der Bundespolizei https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/Vorsicht-Taschendiebstahl_node.html

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell