Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernzug

Freiburg/Offenburg (ots)

Ein 24-Jähriger konnte in einem Fernzug zwischen Freiburg und Offenburg durch die Bundespolizei festgenommen werden. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Wegen unerlaubter Einreise droht ihm die nächste Strafe.

Am Montagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus der Schweiz kommenden Fernzug zwischen Freiburg und Offenburg. Dabei überprüfte die Streife auch einen 24-Jährigen, welcher keine gültigen Grenzübertrittsdokumente vorweisen konnte. Die Überprüfung des aus Italien kommenden, gambischen Staatsangehörigen ergab einen offenen Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn. Wegen unerlaubter Einreise an der bayrisch-österreichischen Grenze war er zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ein Betrag in Höhe von 1170 Euro war zu vollstrecken. Da der Gesuchte den Betrag nicht aufbringen konnte wurde er zu Verbüßung der 39-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem wurde aufgrund der erneuten unerlaubten Einreise ohne gültige Dokumente ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell