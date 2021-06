Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Hauptbahnhof

Freiburg (ots)

Nur einen Tag alt war der Haftbefehl, den eine Streife der Bundespolizei gegen einen 33-Jährigen vollstrecken konnte. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Mittwochvormittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 33-Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellten sie vier Fahndungen gegen ihn fest. Wegen Hausfriedensbruch bestand einen Haftbefehl über eine Geldstrafe in Höhe von 1250 Euro, der erst am Tag zuvor zur Vollstreckung erlassen wurde. Des Weiteren bestanden drei Aufenthaltsermittlungen wegen Computerbetrug, Diebstahl und Hausfriedensbruch gegen den 33-Jährigen. Da er die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde der Gesuchte durch die Bundespolizei festgenommen und zur Vollstreckung der 125 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell