Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schutzgewahrsam wegen 3,4 Promille

Lörrach (ots)

Mit 3,4 Promille wurde ein 44-Jähriger am Mittwoch durch die Bundespolizei in Schutzgewahrsam genommen. Dagegen leistete der Mann zunächst Widerstand und bedroht die Streife.

Am Mittwochabend bemerkte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Lörrach einen offensichtlich stark alkoholisierten Mann. Der 44-Jährige war kaum in der Lage sicher zu stehen oder zu gehen. Während der Überprüfung seiner Identität verhielt sich der deutsche Staatsangehörige zunehmend unkooperativ und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,4 Promille. Auf den angekündigten Schutzgewahrsam versuchte der 44-Jährige erneut sich zu entfernen, bedrohte die Streife und widersetzte sich dem Transport zu Dienststelle. Auf richterliche Anordnung verblieb der 44-Jährige zu seinem Schutz bis zum nächsten Morgen im Gewahrsam der Bundespolizei. Wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

