Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Überstellung wegen U-Haftbefehl

Waldshut (ots)

Ein 23-Jähriger, der wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung gesucht wurde, konnte nach der Überstellung aus der Schweiz durch die Bundespolizei festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Montagvormittag wurde ein 23-Jähriger am Grenzübergang Waldshut, aufgrund eines Europäischen Untersuchungshaftbefehls, aus der Schweiz nach Deutschland überstellt. Der deutsche Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei aufgrund des Untersuchungshaftbefehls wegen des Verdacht der räuberischen Erpressung vorläufig festgenommen. Nach Vorführung und Eröffnung des Haftbefehls durch ein Gericht wurde der Gesuchte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

