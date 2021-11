Polizei Hagen

POL-HA: Ehemaliges Paar beschuldigt sich gegenseitig der häuslichen Gewalt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Hohenlimburg stritt sich ein 29-Jähriger am Abend mit seiner Ex-Freundin - bei Eintreffen der Polizei beschuldigten sich beide Seiten der häuslichen Gewalt. Die Frau gab gegenüber den Beamten an, dass der Hagener sie auf sexueller Grundlage beleidigte sowie mit der Faust gegen ihr linkes Ohr und in den Bauch geschlagen habe. Der Hagener bestritt die Vorwürfe und entgegnete, dass er selbst Opfer von körperlichen Übergriffen durch seine Ex-Freundin geworden sei. Der 29-Jährige führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der knapp 2 Promille anzeigte. Die Beamten verwiesen ihn im weiteren Verlauf der Wohnung und sprachen ein Rückkehrverbot gegen ihn aus. Das ehemalige Paar erhielt jeweils eine Anzeige. (arn)

