Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher stürzt mit Motorrad auf nasser Fahrbahn und verletzt sich leicht

Hagen-Dahl (ots)

Auf der Dahler Straße verlor ein 17-Jähriger am Montag (29.11.2021) um 07 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte in einem Kurvenbereich. Der Hagener war vor der Einmündung Dahler Straße/Ribbertstraße in Fahrtrichtung Eilpe nach eigenen Angaben auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen gekommen. Er verletzte sich leicht und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Leichtkraftrad wurde von Familienangehörigen abgeholt. Der Schaden an dem Motorrad beträgt rund 1.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell