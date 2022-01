Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Scooter gestohlen.

Lippe (ots)

Im Zeitraum von 5.00 bis 16.30 Uhr stahlen unbekannte Täter am Montag (10. Januar 2022) in der Bahnhofstraße einen schwarzen E-Scooter der Marke "TrekStor" im Wert von rund 250 Euro. Die Eigentümerin stellte das Fahrzeug am frühen Morgen verschlossen am Fahrradunterstand am Detmolder Bahnhof ab. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug nach eigenen Angaben der Besitzerin sehr schmutzig und am Lenker befand sich ein Schal mit Tigermuster. Außerdem fehlten die hinteren beiden Reflektoren (Katzenaugen). Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des E-Scooters geben kann, setzt sich bitte unter der (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

