Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Roller entwendet

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an der Bielefelder Straße ein Roller entwendet. Bei dem Fahrzeug, welches verschlossen am Straßenrand abgestellt war, handelte es sich um einen schwarzen Mofa-Roller der Marke Aprilia mit Versicherungskennzeichen. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Zweirades bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

