Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Autohaus

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29.12.2021) ist es in der Flensburger Straße in Pinneberg zum Einbruch in das Büro eines Autohandels gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte zwischen 01:00 und 02:00 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten Notebooks.

Möglicherweise nutzten die Täter einen silberfarbenen Kombi.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 04101 2020.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell