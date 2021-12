Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Wohnungseinbruch in der Gärtnerstraße

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Montag, dem 27.12.2021, und dem gestrigen Mittwoch ist es in der Gärtnerstraße in Trappenkamp zum Einbruch in einen Bungalow gekommen.

Die Tat wurde am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr festgestellt.

Der Spurenlage nach verschafften sich unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten die Räume.

Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell