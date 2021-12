Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wohnung

Höxter (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Höxter am Sonntag, 19. Dezember, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Als gegen 20.30 Uhr die Inhaber einer Wohnung in der Gartenstraße, nahe der Lütmarser Straße, einen Einbruch feststellten, informierten sie direkt die Polizei. Unbekannte hatten sich zu der Erdgeschosswohnung, die um 14 Uhr verlassen worden war, über ein Fenster in Kipp-Stellung gewaltsam Zutritt verschafft und Bargeld, Schmuck und kleinere Elektrogeräte gestohlen. Bei einer weiteren Wohnung des Hauses stellte die Polizei Spuren eines Einbruchsversuchs an der Wohnungstür fest. Hier gelangte der unbekannte Täter nicht in die Wohnung.

Die Kriminalpolizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

