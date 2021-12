Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Steinheim (ots)

Der 21-jährige BMW-Fahrer kam in Steinheim-Vinsebeck, am Samstag, 19.12.21, gegen 00.37 Uhr, nach links von der Straße ab. Hier prallte er mit einem Baum zusammen. Der Baum knickte durch die Wucht des Zusammenstoßes um und fiel auf einen Gartenzaun. Die beiden Fahrzeuginsassen entfernten sich fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Hierbei wurden sie durch die Zeugen beobachtet. Maßnahmen zur Schadensregulierung wurden nicht getätigt. Der Fahrzeugführer konnte aufgrund von Zeugenhinweisen in der nahen Umgebung angetroffen werden. Es besteht der Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Nach der Entnahme der Blutprobe wurden der Führerschein, die Oberbekleidung und das Fahrzeug sichergestellt./TT

