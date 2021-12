Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 5000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Höxter (ots)

Bei einem Unfall in Höxter - Lüchtringen ist an einem Auto ein Schaden von mehr als 5.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen.

In Lüchtringen wurde am Sonntag, 12. Dezember, um 20:15 Uhr, ein VW ID auf der Johannesstraße zwischen den Einmündungen Plattenweg und Westfalenstraße abgestellt. Am Montagmorgen, 13. Dezember, um 08:30 Uhr, stellte der Besitzer einen Schaden im Frontbereich und am linken Kotflügel fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

