Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Illegales Straßenrennen: Zeugen gesucht

Beverungen (ots)

Wegen eines illegalen Straßenrennens müssen sich womöglich zwei junge Männer verantworten, die am Donnerstag, 9. Dezember, in der Nähe des ehemaligen Kernkraftwerkes bei Beverungen-Würgassen mit ihren Autos um die Wette gefahren sein sollen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an, zur weiteren Klärung werden Zeugen gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 21-Jähriger mit einem Ford Fiesta und ein 18-Jähriger mit einem Opel Corsa gegen 20 Uhr auf der Straße "Zum Kernkraftwerk" zunächst "Burnouts" durchgeführt und sich später ein Rennen geliefert haben. Dabei sollen beide mit durchdrehenden Reifen gestartet und mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein, sie hätten sich auch gegenseitig überholt.

Einer der Beteiligten konnte von einer Polizeistreife bereits in der Nähe aufgegriffen werden, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der zweite Beteiligte konnte zunächst zwar nicht angetroffen werden, dessen Identität ist aber geklärt.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde außerdem bekannt, dass sich zur fraglichen Zeit ein Mann mit Hund auf der Straße "Zum Kernkraftwerk" aufgehalten haben soll. An seinen Beobachtungen wäre die Polizei Höxter sehr interessiert. Deshalb bittet sie ihn und eventuelle weitere Zeugen, sich mit der Polizei unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung zu setzen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell